БЖД: Из-за дождей останавливалось движение поездов













Сегодня из-за непогоды возникли задержки в движении как минимум трех составов в Минской области. Об этом сообщает Белорусская железная дорога.





В частности, на участке Молодечно — Куренец по причине сложных погодных условий задержаны поезда:





- №6683 региональных линий Крулевщизна — Молодечно — на 2 часа;





- №871 региональных линий Минск — Полоцк — на 20 минут;





- №872 региональных линий Полоцк — Минск — на 25 минут.





К этому моменту, информирует БЖД, движение восстановлено. Принимаются меры по пересадке пассажиров на станции Молодечно и доставке их до места назначения.