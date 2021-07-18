Жена убитого президента Гаити вернулась после лечения в США. В бронежилете

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Женщину встретил в аэропорту премьер-министр страны Клод Жозеф. На ней был надет бронежилет. 23 июля она примет участие в похоронах супруга.





Президента Гаити убили в ночь на 7 июля в его частной резиденции, в него выстрелили не менее 12 раз. Первая леди Мартин Моиз была ранена и доставлена в больницу Флориды .





По подозрению в убийстве задержали около 20 подозреваемых. Министр обороны Колумбии Диего Молано Апонте ранее сказал, что к убийству причастны бывшие колумбийские военные.