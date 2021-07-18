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Олимпийская сборная Германии по футболу покинула поле из-за расистского оскорбления игрока

18.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 июля состоялся товарищеский матч олимпийских сборных Германии и Гондураса по футболу. Встреча длилась 85 минут и завершилась ничьей (1:1).



За пять минут до конца игры сборная Германии U23 в полном составе покинула поле.

Как сообщает пресс-служба немецких молодежных команд на странице в Twitter, причиной ухода игроков стало расистское оскорбление в адрес защитника сборной Германии Джордана Торунариги со стороны футболиста из Гондураса, передает "Чемпионат".

На Олимпиаде в Токио сборная Германии сыграет в группе D с национальными командами Бразилии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Гондурас сыграет в группе В со сборными Южной Кореи, Новой Зеландии и Румынии. Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля.
 
 
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17 июля состоялся товарищеский матч олимпийских сборных Германии и Гондураса по футболу. Встреча длилась 85 минут и завершилась ничьей (1:1).
 
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