Макей вновь развернулся? «Наш ответ Чемберлену» не привел к тому, чтобы Запад «запросил перемирия»

Глава МИД Владимир Макей в интервью RT заявил: "Мы заинтересованы в том, чтобы любые конфликты решались путем спокойного, нормального, как сейчас модно говорить, инклюзивного диалога. Это касается и внутриполитической ситуации, это касается и нашей готовности к диалогу на внешнем контуре. Мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнером, которые изъявят желание на этот счет, но, к сожалению, пока мы не слышим ни одного здорового голоса в хоре коллективного Запада».





При этом он добавил, что Беларусь никогда не была и не собирается быть источником напряженности, что Минск готов «обсуждать конкретные направления взаимодействия, если со стороны партнеров будет искренняя открытость к такого рода диалогу», и обратил внимание на то, что на этом фоне для Минска остается «самым главным экономика».





Заявление довольно странное, которое как раз и указывает на то же осознание потопа, пишет Сергей Соловьев. Прежде всего, если господин Макей "не слышит ни одного здорового голоса", то, может быть, прочитает, что к тому самому "инклюзивному диалогу" от августа 2020-го его призывают все - не только "враги" из ЕС и США, но и ООН, и ОБСЕ.





Но диалог должен начаться спокойно и нормально, без заложников в белорусских тюрьмах, которыми являются сейчас политзаключенные, и без возможности брать новых заложников.





Напомню три простых требования, которые были озвучены почти год назад. Это освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и начало диалога при посредничестве ОБСЕ.





Почему Макей вдруг, хоть через и непопулярную на Западе Russia Today, начал говорить о готовности к диалогу? Во-первых, очевидно потому, что припекает.





Потому что все оскорбления и «наши ответы на санкции» сделали хуже только нам. Потому что различные «вербальные интервенции» и миграции на литовской границе привели к тому, что тот самый «коллективный Запад» задумался об усилении секторальных санкций.





И потому, что «наш ответ Чемберлену» привел не к тому, что Запад «запросил перемирия», а к тому, что он стал более консолидированным и более сильным.