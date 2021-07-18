ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латынина: «Лукашенко ведет себя в собственной стране, как Тиглат-Паласар в завоеванной провинции»

18.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Известная журналистка о том, к чему приведет поддержка Путиным Лукашенко.

— На наших глазах Владимир Владимирович делает, действительно, совершенно уникальную вещь: он поддерживает Лукашенко, которого, мягко говоря, не поддерживает белорусский народ. Сейчас Лукашенко является оккупантом собственного белорусского народа. И сейчас Лукашенко ведет себя в собственной стране, как Тиглат-Паласар в завоеванной провинции, — считает Юлия Латынина.

Отметим, что царь Ассирии Тиглат-Паласар отметился тем, что прошёл всю Вавилонию до самого Персидского залива, громя халдейские племена, и выселяя в Ассирию множество пленных, но при этом не трогал города и всячески подчеркивал свою роль их защитника и покровителя.

Вместе с тем, царь любил крайне преувеличивал свою мощь посредствам созданных придворными идеологами текстов. Этот принцип был назван «принципом Тиглат-Паласара».

— Смысл его заключается в том, что если Тииглат-Паласар сообщает, что он разорил какое-то царство до конца, то это не обязательно значит, что он разорил какое-то царство, может быть, просто он сжег поле с зерном. А если он сообщает, что он что-то взял в вечное владение, то это не обязательно взято в вечное владение, может быть, это был просто грабительский рейд, — поясняет Юлия Латынина.

То есть это не значит, что военные кампании выдумываются, а в том, что крайне преувеличивается значение реальных событий. То есть, все эти тексты написаны от имени царя и рассказывают историю, как царям хотелось бы ее услышать.

Юлия Латынина также объяснила, к чему приведет поддержка Путиным Лукашенко.

— И поскольку Путин поддерживает Лукашенко, то это ведь приведет к тому, что Лукашенко рано или поздно все равно уйдет. Он просидит у власти, во всяком случае, не дольше, чем Путин, — считает Юлия Латынина. — Лукашенко с треском рухнет. Но после этого Беларусь, которая, действительно, очень крепко связна с Россией, после этого белорусы будут ненавидеть Россию, потому что сейчас единственной поддержкой Лукашенко, благодаря чему он находится у власти, является Путин. И вот за эту поддержку диктатора, который много раз его уже объегоривал вокруг пальца, Владимир Владимирович платит будущим стратегическим союзом с Беларусью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная журналистка о том, к чему приведет поддержка Путиным Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белый кролик - красный кролик: Организатор на свободу не вышел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by