Представитель МакSим ответила на информацию об отказе легкого у певицы

Источник материала: ОНТ

Яна Богушевская, представитель певицы МакSим, прокомментировала информацию, появившуюся в СМИ, о том, что у артистки отказывает легкое, сообщает РИА «Новости».

Напомним, певицу госпитализировали сразу после концерта в Казани в конце июня. У нее поднялась высокая температура перед выступлением. Тесты COVID-19 не выявили, и МакSим продолжала работать.

Фото: Instagram @maksimartist

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