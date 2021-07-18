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Представитель МакSим ответила на информацию об отказе легкого у певицы

18.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представитель МакSим ответила на информацию об отказе легкого у певицы

Яна Богушевская, представитель певицы МакSим, прокомментировала информацию, появившуюся в СМИ, о том, что у артистки отказывает легкое, сообщает РИА «Новости».

Напомним, певицу госпитализировали сразу после концерта в Казани в конце июня. У нее поднялась высокая температура перед выступлением. Тесты COVID-19 не выявили, и МакSим продолжала работать. 

Фото: Instagram @maksimartist

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Яна Богушевская, представитель певицы МакSим, прокомментировала информацию, появившуюся в СМИ, о том, что у артистки отказывает легкое, сообщает РИА «Новости»....
 
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