|
Представитель МакSим ответила на информацию об отказе легкого у певицы
Источник материала: ОНТ
Яна Богушевская, представитель певицы МакSим, прокомментировала информацию, появившуюся в СМИ, о том, что у артистки отказывает легкое,
Напомним, певицу
Фото: Instagram
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Яна Богушевская, представитель певицы МакSим, прокомментировала информацию, появившуюся в СМИ, о том, что у артистки отказывает легкое, сообщает РИА «Новости»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)