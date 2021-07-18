Первому залпу «Катюши» - 80 лет!

Источник материала: ОНТ

Первому залпу легендарной «Катюши» - 80 лет! Именно эта артиллерия в начале Великой Отечественной на неделю блокировала движение врага под Оршей.

Нацисты называли ее «черной смертью» и докладывали руководству об «адской мясорубке». По случаю юбилея праздник в Оршанском районе приобрел формат международного фестиваля. Гости из российского Электросталя доставили точную копию БМ-13, которую в народе называют «катюшей». Эта машина и возглавила колонну участников автопробега.

Стартовал пробег от памятного знака рядом с местом, где был дан первый в истории Великой Отечественной залп из «катюш». Здесь минутой молчания почтили память героев. Конечный пункт автопробега – мемориальный комплекс в честь катюши в Орше.

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