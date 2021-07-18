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Первому залпу «Катюши» - 80 лет!
Источник материала: ОНТ
Первому залпу легендарной «Катюши» - 80 лет! Именно эта артиллерия в начале Великой Отечественной на неделю блокировала движение врага под Оршей.
Нацисты называли ее «черной смертью» и докладывали руководству об «адской мясорубке». По случаю юбилея праздник в Оршанском районе приобрел формат международного фестиваля. Гости из российского Электросталя доставили точную копию БМ-13, которую в народе называют «катюшей». Эта машина и возглавила колонну участников автопробега.
Стартовал пробег от памятного знака рядом с местом, где был дан первый в истории Великой Отечественной залп из «катюш». Здесь минутой молчания почтили память героев. Конечный пункт автопробега – мемориальный комплекс в честь катюши в Орше.
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Первому залпу легендарной «Катюши» - 80 лет! Именно эта артиллерия в начале Великой Отечественной на неделю блокировала движение врага под Оршей. Нацисты называли...
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