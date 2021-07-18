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Протесты против ковидных паспортов для входа в кафе и рестораны охватили Францию
Источник материала: ОНТ
Францию охватили протесты против ковидных паспортов для посещения кафе и ресторанов.
Митинги продолжаются с понедельника в нескольких крупных городах. Накануне протестующие собрались в Париже, Бордо и Анси. Они скандировали: «Свободу!», а на транспарантах написан вопрос: «Как далеко вы еще зайдете?» Завязались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ. Самые ожесточенные «схватки» разразились вечером в среду. Также демонстранты переворачивали и жгли мусорные контейнеры. Ковидные паспорта протестующие называют явным нарушением демократии.
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Францию охватили протесты против ковидных паспортов для посещения кафе и ресторанов. Митинги продолжаются с понедельника в нескольких крупных городах. Накануне...
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