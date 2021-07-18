«Славянский базар в Витебске»: состоится закрытие юбилейного XXX Международного фестиваля искусств

Источник материала: ОНТ

Главный музыкальный праздник лета подходит к завершению. Сегодня в Витебске официальное закрытие юбилейного XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар».

Вечером на сцене летнего амфитеатра – масштабный гала-концерт. Раскроется и главная интрига – кто же победит в конкурсе исполнителей. Накануне прошел первый конкурсный день.

Много лет это состязание – центральное событие форума. 30 лет назад все когда-то закрутилось вокруг новых имен, и сейчас начинающие артисты снова едут в Витебск, чтобы заявить о себе. В первый день по традиции звучат мировые хиты. В этот раз за Беларусь пел выпускник столичного колледжа искусств Даниил Мышковец. Он вышел на сцену пятым. Жюри баллы объявило, но в претенденты на победу можно записать сразу несколько исполнителей – из Сербии, Казахстана, Украины, Литвы и Беларуси, разница в оценках минимальная.

Сегодня на сцене летнего амфитеатра начинающие исполнители споют в сопровождении оркестра и поздно только вечером станут известны имена победителей. Сразу после оглашения результатов начнется концерт- закрытие юбилейного «Славянского базара». Финальный аккорд обещает быть громким и зрелищным.

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