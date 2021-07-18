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Литовский визовый центр в Минске возобновляет выдачу шенгенских виз

18.07.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Литовский визовый центр в Минске с 19 июля возобновляет выдачу шенгенских виз категорий C и D, говорится в сообщении на сайте центра.

Визовые центры в Минске и Гродно приостановили прием документов после того, как МИД РБ потребовал сократить диппредставительство Литвы до одного сотрудника консульской службы и трех человек административно-технического персонала.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Литовский визовый центр в Минске с 19 июля возобновляет выдачу шенгенских виз категорий C и D, говорится в сообщении на сайте центра.
 
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