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Власти пытаются переложить на НПО вину за раскол в обществе

18.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Полоцкого горотделения «Говори правду» о массовых обысках

Действия белорусских силовиков, которые проводят массовые обыски у представителей неправительственных организаций, укладываются в концепцию кейса «на нас напал общий враг - коллективный Запад, но белорусская крепость стоит», который Минск пытается продать России, пишет politring.com

Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» высказал председатель Полоцкого городского отделения республиканской общественной организации «Говори правду».
«В последние дни по всей Беларуси силовики особенно активно проводят обыски. Позавчера - офис "Весна", движения "За Свободу", "Батьковщина", "Отечество", "БХК". Вчера - "Говори правду". Сегодня, например, офис "Радио Свобода". Думаю, дальше придут и к остальным», - отметил он.

Богданов обратил внимание на то, что массовые обыски у представителей неправительственных организаций начались в республике сразу после поездки Президента Беларуси Александра Лукашенко в Санкт-Петербург.
«Все началось сразу после 13 июля на встрече Путина с Лукашенко, где последний заявил о начале борьбы против несогласных с действиями властей, "прозападных СМИ", в том числе НКО и НПО. Он считает, что именно на них лежит вина "раскола" в белорусском обществе», - пояснил он.
Другими словами, считает Богданов, все действия, которые сейчас осуществляют силовики по отношению к общественникам и правозащитникам, направлены на продаваемый России кейс «на нас напал общий враг - коллективный Запад, но белорусская крепость стоит».

«Как и нынешнее "Зеркало" Tut.by все эти организации могут спокойно перейти в Telegram либо на альтернативные площадки. И молчать они не будут, ведь цепенящего страха от "борцов" тоже ни у кого нет», - добавил он.
Подытоживая, Богданов подчеркнул, что в конечном итоге «положительный результат» властей от предпринимаемых действий нулевой.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава Полоцкого горотделения «Говори правду» о массовых обысках
 
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