Власти пытаются переложить на НПО вину за раскол в обществе

пишет politring.com Действия белорусских силовиков, которые проводят массовые обыски у представителей неправительственных организаций, укладываются в концепцию кейса «на нас напал общий враг - коллективный Запад, но белорусская крепость стоит», который Минск пытается продать России,politring.com





Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» высказал председатель Полоцкого городского отделения республиканской общественной организации «Говори правду».

«В последние дни по всей Беларуси силовики особенно активно проводят обыски. Позавчера - офис "Весна", движения "За Свободу", "Батьковщина", "Отечество", "БХК". Вчера - "Говори правду". Сегодня, например, офис "Радио Свобода". Думаю, дальше придут и к остальным», - отметил он.





Богданов обратил внимание на то, что массовые обыски у представителей неправительственных организаций начались в республике сразу после поездки Президента Беларуси Александра Лукашенко в Санкт-Петербург.

«Все началось сразу после 13 июля на встрече Путина с Лукашенко, где последний заявил о начале борьбы против несогласных с действиями властей, "прозападных СМИ", в том числе НКО и НПО. Он считает, что именно на них лежит вина "раскола" в белорусском обществе», - пояснил он.

Другими словами, считает Богданов, все действия, которые сейчас осуществляют силовики по отношению к общественникам и правозащитникам, направлены на продаваемый России кейс «на нас напал общий враг - коллективный Запад, но белорусская крепость стоит».





«Как и нынешнее "Зеркало" Tut.by все эти организации могут спокойно перейти в Telegram либо на альтернативные площадки. И молчать они не будут, ведь цепенящего страха от "борцов" тоже ни у кого нет», - добавил он.

Подытоживая, Богданов подчеркнул, что в конечном итоге «положительный результат» властей от предпринимаемых действий нулевой.



