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Долгострой «Грушевский посад»: дольщикам опять придется платить

18.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С вопросом о судьбе долгостроя ЖК «Грушевский посад» обратились минчане на прямую линию в администрации Московского района столицы, передает агентство «Минск-Новости». Актуальную информацию по объекту звонившим предоставил заместитель главы района Владимир Танкевич.





— Подготовлен проект Указа Президента Республики Беларусь по завершению строительства данного объекта. Документ сейчас находится на завершающей стадии согласования в Совете Министров, — уточнил В. Танкевич.

Решения, которые приняты по достройке комплекса, фактически согласованы со всеми заинтересованными органами и ведомствами, в том числе министерствами, КГК.

— Документ предусматривает мероприятия по обеспечению ввода недостроенных домов в эксплуатацию с минимальными доплатами со стороны держателей облигаций. Будет увеличена этажность зданий и ограничена прибыль заказчика (в данном случае — УКС «Запад»), а также приняты другие меры, — пояснил В. Танкевич.
 
Теги: Минск
 
 
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С вопросом о судьбе долгостроя ЖК «Грушевский посад» обратились минчане на прямую линию в администрации Московского района столицы, передает агентство...
 
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