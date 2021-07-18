Долгострой «Грушевский посад»: дольщикам опять придется платить

















— Подготовлен проект Указа Президента Республики Беларусь по завершению строительства данного объекта. Документ сейчас находится на завершающей стадии согласования в Совете Министров, — уточнил В. Танкевич.





Решения, которые приняты по достройке комплекса, фактически согласованы со всеми заинтересованными органами и ведомствами, в том числе министерствами, КГК.





— Документ предусматривает мероприятия по обеспечению ввода недостроенных домов в эксплуатацию с минимальными доплатами со стороны держателей облигаций. Будет увеличена этажность зданий и ограничена прибыль заказчика (в данном случае — УКС «Запад»), а также приняты другие меры, — пояснил В. Танкевич.