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Итоги первого полугодия: какие налоги формируют столичную казну
Источник материала: Партизан
По итогам работы за первое полугодие 2021 г. значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
О темпах и источниках наполнения казны за истекший период корреспонденту агентства
По словам специалистов, доля НДС в общем объеме средств за январь — июнь составила 44,9 %.
— Объемы поступлений по подоходному налогу — 19,1 %, налогу на прибыль — 12,4 %, акцизам — 6,7 %, налогу на доходы — 2,3 %, налогу при упрощенной системе налогообложения — 2,1 %, налогу на недвижимость — 1,8 %, земельному налогу — 1 %, — рассказали в ИМНС.
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По итогам работы за первое полугодие 2021 г. значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы сформирована платежами по налогу на добавленную...
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