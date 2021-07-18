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Лукашенко: "Передайте Меркель, чтобы она мне не звонила". Мнение медиаэксперта о зачистке СМИ

18.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Павлюк Быковский в студии Еврорадио. Почти под звуки из компьютерной игры “к-к-к-комбо” по Беларуси каждый день катятся массовые обыски и задержания. На сегодня около 30 журналистов находятся за решеткой. Точную цифру назвать трудно, так как она меняется чуть ли не ежедневно.

Лукашенко: "Передайте Меркель, чтобы она мне не звонила". Мнение медиаэксперта о зачистке СМИ
Почти под звуки из компьютерной игры “к-к-к-комбо” по Беларуси каждый день катятся массовые обыски и задержания. На сегодня около 30 журналистов находятся за решеткой. Точную цифру назвать трудно, так как она меняется чуть ли не ежедневно. 

Какие цели у такого уничтожения независимых СМИ и получится ли у режима этих целей достичь, в эфире Еврорадио 13 июля отвечал медиаэксперт Павлюк Быковский.

— Я занимаюсь мониторингом в рамках проекта Media-IQ, и по тем направлениям мониторинга, что я работаю — медиа работают, есть волны, когда они задерживают какие-то ведущие позиции, если ранить с российскими СМИ, которые пишут о Беларуси, но вместе с тем…

Ну вот в апреле Владимир Путин упоминался в белорусских медиа чаще, чем Александр Лукашенко. Почему так произошло? Ну, видимо, у нас стали чаще говорить о главе соседнего государства, чем о Лукашенко. И это в значительной степени происходит за счет работы государственных медиа. 

То есть они, конечно, сохраняют лояльность. Но сейчас Александр Лукашенко так часто ездит на встрече с Путиным, что не замечать углубление интеграции и частые контакты просто невозможно.

Но медиаэксперт не считает, что эти факты и вот такая планомерная зачистка белорусских СМИ — это подготовка к приходу России.

— Я не думаю, что есть какие-то факты, которые бы подтвердили, что это происходит. Я думаю, что есть своя внутренняя логика нормализовать ситуацию правящему режиму именно таким образом. 

Константин Бычок ссылался на выполнение указа президента "по борьбе с радикальными элементами", этого указа мы не видели, очевидно, что этот указ был не опубликован, но в итоге мы знаем, что такой указ есть. Я думаю, что внутренняя логика в первую очередь. 

Другой вопрос, что ослабление позиций на международной арене, когда Александр Лукашенко говорил Владимиру Путину "передайте Меркель, чтобы она мне не звонила", это ведет к тому, что белорусский режим теряет многовекторность и он становится маловекторным, фактически единственным другом видит Россию. 

И это значит, что он становится все более зависимым. И если сам режим это делает, или его спровоцировали это сделать, мы наверняка не так быстро разберемся, ведь все-таки важно знать факты, а не домыслы.

— Провластные тг-каналы радовались разгрому тутбая, лишению аккредитации корпункта Еврорадио. Почему?

— На самом деле у нас еще не произошло полного разгрома независимой журналистики, не факт, что он произойдет. 

Будет точно осложнение ситуации для работы таких журналистов, но окончательного решения журналистского вопроса все-таки не будет. 

Другой вопрос, что эта радость, это потому, что люди чувствуют себя на войне и вот такие эмоции присущи, когда видят, что противник побежден. 

Посмотрим, что будет дальше, я не думаю, что в нашей ситуации можно полностью прекратить доступ граждан к альтернативной информации, а если да, то мы будем находить различные варианты работы, кто в Беларуси, кто за пределами Беларуси. 

Кто-то будет строить новый медиабизнес за пределами Беларуси, а кто-то окажется через некоторое время смелым и откроет, что это можно делать в Беларуси снова. 

Все это будет продолжаться, в общем вряд ли история в этой ситуации позволит поставить точку.
 
 
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Павлюк Быковский в студии Еврорадио. Почти под звуки из компьютерной игры “к-к-к-комбо” по Беларуси каждый день катятся массовые обыски и задержания. На сегодня...
 
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