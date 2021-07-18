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Фотофакт. Посмотрите, что случилось с мостом, который должен был открыть Лукашенко

18.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Новый четвертый мост с участием Лукашенко планировалось открыть в субботу.

Однако за несколько часов до события по городу прошел сильный ливень, и на том же месте, где двумя неделями ранее произошел оползень, земля снова исчезла. В результате концерт и открытие были отменены.

«АвтоГродно» публикует фото того, как теперь выглядит мост.

Фотофакт. Посмотрите, что случилось с мостом, который должен был открыть Лукашенко

Фотофакт. Посмотрите, что случилось с мостом, который должен был открыть Лукашенко

 
Теги: Гродно
 
 
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Новый четвертый мост с участием Лукашенко планировалось открыть в субботу.
 
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