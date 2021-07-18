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Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Парниковый котел». Рябов объяснил, почему в Беларуси стоит аномальная жара Лето в этом году дало множество поводов для разговоров о погоде.

Лето в этом году дало множество поводов для разговоров о погоде. Температурные рекорды бьются сотнями, а в новостных лентах – «оранжевые» предупреждения.Виновником аномально жаркой погоды стал блокирующий антициклон, который вот уже второй месяц держит нашу страну в «парниковом котле». Это значит, что антициклон не дает развиться ветру и не пускает облака, поэтому воздух раскаляется и наступает изнуряющая жара.Первая декада июня была прохладной и с заморозками. И многие сомневались, будет ли лето теплым. Так вот, средняя температура была до 10 градусов выше нормы.Не приносили желаемого облегчения и ночи, столбики термометров редко опускались ниже +18°C. В дефиците были и осадки, чаще всего кратковременные, но зато с грозами, даже кое-где выпал град.