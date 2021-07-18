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Почему употреблять алкоголь в жару опасно для здоровья: названы риски

18.07.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почему употреблять алкоголь в жару опасно для здоровья: названы риски
Коллаж: РБК-Украина
В очень жаркие дни, люди часто выбирают отдых на берегу реки или другого водоема. Обычно кроме солнцезащитного крема и коврика всегда возникает вопрос, Что положить в корзину для пикника.

Почему с собой не стоит брать алкогольные напитки - читайте в материале ниже.

В Минздрав предостерегают, что употребление алкоголя ухудшает умственные и физические способности, а также влияет на способность принимать решения. Это может иметь критические последствия для вас и ваших родных.

Один из основных главных рисков от употребления алкоголя на солнце — обезвоживание. Когда вы употребляете алкоголь на солнце, то температура вашего тела растет быстрее, чем обычно и организм начинает охлаждаться, обильно отдавая воду через пот.

Крепкие напитки, содержащие диуретики могут через мочу выводить большее количество жидкости, чем организм получает. Кроме того, если ваша моча темного цвета — это первый признак обезвоживания.

После обезвоживания может возникать тепловой удар. Во время потери сверхурочной нормы, организм человека не может эффективно охлаждаться. Также, если вы при этом еще и находитесь на солнце, то вам грозит тепловой удар.


По данным ГСЧС от 25 до 50% случаев смертельных случаев на воде среди взрослых и детей связаны с употреблением алкоголя. Алкоголь снижает координацию и рефлексы, а также влияет на способность адекватно оценивать собственные силы и расстояние.

Именно по этой причине происходит большинство утоплений. Важно, в состоянии алкогольного опьянения не идти купаться, особенно наедине, вечером или ночью. Тогда даже если вы начнете тонуть, никто не сможет вовремя помочь.

Вероятность получить солнечный ожог или заболеть рак кожи повышает алкоголь. Исследование, проведенное по заказу Итальянской ассоциации изучения рака, показывает связь между потреблением алкоголя и развитием меланомы.

У любителей алкогольных напитков риск заболеть на 20% выше, чем у непьющих. Также ученые узнали, что после употребления алкоголя снижается уровень каротиноидов. Это делает кожу более чувствительной к солнцу.

Поэтому оставьте алкоголь дома и возьмите на отдых лучше воды.
 
 
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