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Минское море окрасилось в зеленый цвет – безопасно ли купаться?
Источник материала: UDF
Фото: ОНТ
Место у минчан популярное – от столицы рукой подать. В жару на местных пляжах яблоку негде упасть. И даже непривычный цвет воды, ни запах, ни предостережения экологов не пугают отдыхающих.
Как говорят специалисты, водохранилище «зацвело» – аномальная жара держится который день. Санитарно-эпидемиологическая служба постоянно берет пробы. Мы связались с представителем Минского городского центра гигиены и эпидемиологии – и вот результаты последних семи дней.
Григорий Гетюк, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
«На этой неделе, в целом, вода безопасна. Единственное, были небольшие отклонения от нормы по пляжу №8 Заславского водохранилища. Поэтому мы рекомендуем ограничить купание детей только на пляже №8. В остальном вода безопасна в эпидотношении. Зеленый – это ежегодное цветение водорослей, но пока их содержание не превышает допустимых норм».
То есть цвет хоть и странный – он вполне безопасный. Контроль над качеством воды продолжится. Он не говорит о том, что в воде могут находиться возбудители инфекции. За качеством эпидемиологи продолжат следить, а за порядком на пляжах наблюдают спасатели вместе с сотрудниками милиции.
И спасатели, и медики напоминают: купание разрешено только на специально оборудованных пляжах. Даже изнывая от палящего солнца, не лишним будет поинтересоваться качеством воды.
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Водохранилище «зацвело» – аномальная жара держится который день.
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