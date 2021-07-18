|
Эти вещи строго запрещено держать в спальне: избавьтесь от них немедленно!
Источник материала: UDF
Фото: freepik
Об этом пишет
Старые газеты и семейные архивы с фотографиями
Особенно это касается фото, на которых изображены умершие люди, а также одиночные снимки мужчин и женщин.
Живые цветы в горшках
Дело в том, что растения своей мощной энергетикой будут "вмешиваться" в личную жизнь жильцов дома. Да и кислород некоторые растения могут забирать ночью. Вазонам место на кухне или в других помещениях, где не спят люди.
Зеркало
Для зеркала место в спальне может быть разве что на внутренней дверце шкафа, но ни в коем случае не напротив кровати, чтобы не отражать семейное ложе. Иначе это может внести разлад в отношения между супругами.
Все, что связано с водой
Картины с водопадами, бушующим морем, озером, другими водоемами лучше убрать из спальни. Сюда же попадают аквариумы и декоративные фонтаны. Последние, безусловно, приносят в дом позитивную энергию. Но держать их лучше не в спальне.
Фигурки с животными, рога и шкуры
Убрать из зоны отдыха следует керамические фигурки диких животных, а также картины с их изображением. Сюда же можно отнести оленьи рога и шкуры животных. Все эти вещи несут для хозяев разрушительную энергетику во время сна.
Вещи, несущие угрозу
Все, что кажется угрожающим и свирепым, лучше убрать. Это могут быть узоры в виде стрел или оружие, а также острые предметы.
Телевизор, компьютер и другие гаджеты
Всей этой технике не место в спальне, поскольку она может влиять отрицательно на сон.
Не устраивайте склад ни над, ни под кроватью
Для того чтобы энергия не застаивалась в спальне, не устраивайте склад из вещей а-ля "пригодятся" под кроватью и не захламляйте пространство над спальным местом. Всяким полочкам, светильникам и прочим вещам нужно найти другую локацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для зеркала место в спальне может быть разве что на внутренней дверце шкафа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)