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Эти вещи строго запрещено держать в спальне: избавьтесь от них немедленно!

18.07.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эти вещи строго запрещено держать в спальне: избавьтесь от них немедленно!
Фото: freepik
Спальня издавна считается сакральным местом, ведь здесь мы проводим фактически треть жизни во сне, уединяемся с любимым человеком, посвящаем время себе. Поэтому очень важно, какие вещи нас окружают в это время. Эксперты говорят, что неправильно организованное пространство может нанести реальный вред, ведь каждая вещь несет свою энергетику, и не всегда положительную.

Об этом пишет primamedia.

Старые газеты и семейные архивы с фотографиями


Особенно это касается фото, на которых изображены умершие люди, а также одиночные снимки мужчин и женщин.

Живые цветы в горшках


Дело в том, что растения своей мощной энергетикой будут "вмешиваться" в личную жизнь жильцов дома. Да и кислород некоторые растения могут забирать ночью. Вазонам место на кухне или в других помещениях, где не спят люди.

Зеркало


Для зеркала место в спальне может быть разве что на внутренней дверце шкафа, но ни в коем случае не напротив кровати, чтобы не отражать семейное ложе. Иначе это может внести разлад в отношения между супругами.

Все, что связано с водой


Картины с водопадами, бушующим морем, озером, другими водоемами лучше убрать из спальни. Сюда же попадают аквариумы и декоративные фонтаны. Последние, безусловно, приносят в дом позитивную энергию. Но держать их лучше не в спальне.

Фигурки с животными, рога и шкуры


Убрать из зоны отдыха следует керамические фигурки диких животных, а также картины с их изображением. Сюда же можно отнести оленьи рога и шкуры животных. Все эти вещи несут для хозяев разрушительную энергетику во время сна.


Вещи, несущие угрозу


Все, что кажется угрожающим и свирепым, лучше убрать. Это могут быть узоры в виде стрел или оружие, а также острые предметы.

Телевизор, компьютер и другие гаджеты


Всей этой технике не место в спальне, поскольку она может влиять отрицательно на сон.

Не устраивайте склад ни над, ни под кроватью


Для того чтобы энергия не застаивалась в спальне, не устраивайте склад из вещей а-ля "пригодятся" под кроватью и не захламляйте пространство над спальным местом. Всяким полочкам, светильникам и прочим вещам нужно найти другую локацию.
 
 
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Для зеркала место в спальне может быть разве что на внутренней дверце шкафа.
 
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