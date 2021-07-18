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ЕС предоставит Армении помощь на 2,6 млрд. евро

18.07.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил готовность Брюсселя предоставить Армении финансовую помощь на сумму 2,6 миллиарда евро.

Эти средства должны быть направлены на развитие инфраструктуры и демократические реформы, заявил Мишель в Ереване после встречи с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном.

Мишель также высказался в поддержку международных усилий по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, отметив, что в этом отношении ЕС содействует работе Минской группы ОБСЕ. Евросоюз намерен расширить свою работу в регионе , более активно участвуя в решении насущных проблем, подчеркнул глава Европейского совета, передает DW.

В тот же день в Ереване полиция задержала 16 активистов оппозиционной партии "Дашнакцутюн", готовивших акцию протеста у дома правительства, где проходили переговоры Мишеля и Пашиняна. Накануне представители "Дашнакцутюн" организовали акцию протеста против визита Мишеля в Ереван, считая, что "Европа пытается купить Армению и навязать свою повестку".

Как заявило министерство обороны Азербайджана, вечером 16 июля, а также в ночь и на утро 17 июля позиции азербайджанской армии были обстреляны с армянской стороны по всей протяженности государственной границы, на что было также отвечено огнем. Пострадавших при этом нет.

В свою очередь, пресс-служба Минобороны Армении днем ранее заявляла об обстреле своих позиций азербайджанскими военными, в результате которого также не было пострадавших. Эта информация не имела подтверждения из независимых источников.

 
 
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Глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил готовность Брюсселя предоставить Армении финансовую помощь на сумму 2,6 миллиарда евро.
 
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