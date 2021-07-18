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Тело умершего в Беларуси футболиста из Африки уже больше месяца находится в морге

18.07.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оденигбо уже больше месяца находится в морге. Дело в том, что у семьи нападающего нет нужной суммы в 4,9 тысячи долларов, чтобы доставить тело на родину в Нигерию.

Об этом мать погибшего футболиста рассказала в ролике в Instagram. На видео обратило внимание издание «Трибуна».

Напомним, Кевин Оденигбо погиб 5 июня. Сотрудники ОСВОДа обнаружили его утонувшим в Белом озере в Витебском районе.

В апреле игроки «Витебска» подписались за Лукашенко в обмен на государственное финансирование, и тем не менее клуб переживает не лучшие в денежном плане времена — игроков лишают премий и бонуса, пишет news.zerkalo.io
 
Теги: Витебск
 
 
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Оденигбо уже больше месяца находится в морге. Дело в том, что у семьи нападающего нет нужной суммы в 4,9 тысячи долларов, чтобы доставить тело на родину в Нигерию.
 
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