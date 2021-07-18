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Литовский визовый центр вновь начнет принимать документы

18.07.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Визовый центр Литвы в Минске (ул. Бобруйская, 6) с 19 июля вновь начинает работу: белорусы смогут подать документы на получение шенгненской визы типа C и национальными визами типа D.

О возобновлении работы других визовых центров пока неизвестно.

Напомним, все визовые центры приостановили прием документов 8 июля, пишет euroradio.fm
 
Теги: Минск
 
 
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Визовый центр Литвы в Минске (ул. Бобруйская, 6) с 19 июля вновь начинает работу: белорусы смогут подать документы на получение шенгненской визы типа C и национальными...
 
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