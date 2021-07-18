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Литовский визовый центр вновь начнет принимать документы
Источник материала: Партизан
Визовый центр Литвы в Минске (ул. Бобруйская, 6) с 19 июля вновь начинает работу: белорусы смогут подать документы на получение шенгненской визы типа C и национальными визами типа D.
О возобновлении работы других визовых центров пока неизвестно.
Напомним, все визовые центры приостановили прием документов 8 июля,
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Визовый центр Литвы в Минске (ул. Бобруйская, 6) с 19 июля вновь начинает работу: белорусы смогут подать документы на получение шенгненской визы типа C и национальными...
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