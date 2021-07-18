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Наводнение в Германии: жертвами стали 156 человек

18.07.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести

В пострадавших от наводнения районах продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы десятки тысяч человек.
Количество жертв наводнений на западе Германии достигло 156, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом стало известно в воскресенье, 18 июля.

Так, сегодня утром полиция земли Рейнланд-Пфальц сообщила, что число жертв наводнения в районах этой земли возросло до 110. Ожидается, что их будет еще больше, поскольку сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.
В земле Северный Рейн-Вестфалия, которая также пострадала от непогоды, по состоянию на вечер 17 июля сообщалось о 45 погибших. Еще один человек стал жертвой наводнения в Баварии.

В районах, пострадавших от наводнения, продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы десятки тысяч человек, пишет Корреспондент
 
 
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Сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести
 
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