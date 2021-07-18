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Мост, который должны были торжественно открыть вчера в Гродно, снова "сломался". Лукашенко ехал именно для этого

18.07.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Две недели назад Восточный мост и часть объездной дороги оказались в центре скандала после того, как из-за сильного ливня поток воды снес часть асфальта и высокой насыпи.

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Так было накануне 4 июля.
На Восточном мосту в Гродно, открытие которого планировалось на субботу и было отменено из-за разгула стихии, вновь случилось ЧП, передает корреспондент Sputnik.

Обвал случился в том же месте, что и в первый раз, ливневые стоки вновь не справились с мощным потоком воды.

На этот раз "уплыл" только тротуар, который недавно восстановили после мощного ливня, прошедшего в Гродно 4 июля.
Водой размыло укрепленные откосы по обе стороны моста, обочины вдоль новой дороги. В Неман унесло целые глыбы песка. Вода мутная и желтая, визуально русло стало уже.

Второй раз на том же месте

В субботу в Гродно планировалось в рамках дня освобождения города торжественно открыть Восточный мост и часть новой объездной дороги, которых ждали не меньше десяти лет. Однако из-за разгула стихии праздник пришлось перенести.
ЧП на дороге повторилось уже во второй раз и произошло на том же месте. Напомним, 4 июля после мощного ливня часть дороги на съезде с моста на правом берегу обвалилась вместе с асфальтом, там образовалась большая яма.
 
Теги: Гродно
 
 
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Две недели назад Восточный мост и часть объездной дороги оказались в центре скандала после того, как из-за сильного ливня поток воды снес часть асфальта и высокой...
 
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