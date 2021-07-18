Менеджер погибшего игрока «Витебска» Кельвина Оденигбо подверг сомнению официальную версию смерти футболиста

«Я разговаривал с Кельвином в пятницу 5 июня в 16:08 в течение двух минут и 11 секунд.





Когда он позвонил, было немного шумно, и он сказал мне, что был со своими товарищами по команде, потому что это был свободный день для игроков. Мы поговорили о том, как он должен продолжать тяжелую работу, чтобы попадать в основной состав.





К полудню субботы я получил сообщение от моего партнера [агента] из Беларуси, в котором говорится, что ему сообщили, что Кельвин находится в коме и находится на кислороде. Он сказал, что мы все должны молиться, чтобы он выжил.









Это шокирует то, что я прочитал на сайте в отчете, что его тело было найдено в озере. Как это возможно? От комы и на кислороде до утонувшего в озере.





Что-то не так с этой версией, и мы все будем признательны за правду о том, что на самом деле случилось с Кельвином», – сказал Офере.





Напомним, что 5 июня на озере «Белое» сотрудниками ОСВОДа был обнаружен утонувший нападающий «Витебска» Кельвин Оденигбо. Сообщалось, что смерь не носит насильственный характер, алкоголя в крови футболиста обнаружено не было.





Sport Africa по инф. BBC



