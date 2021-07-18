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17 июля в Минске переписан температурный рекорд дня

18.07.2021 11:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Второй день подряд в Минске фиксируется температурный рекорд.

17 июля в Минске переписан температурный рекорд дня
Фото pixabay.com

17 июля воздух в столице прогрелся до 32,4 градуса, что на 0,3 выше предыдущего максимума, отмеченного в 2001 году. Накануне в столице был перекрыт абсолютный максимум дня, державшийся 90 лет (33,3 градуса против 33 в 1931 году).

Среди областных центров обновлены экстремумы в Витебске — 33,1 (32,4 в 2001-м) и Могилеве — 34,1 (32,7 в 2010-м).

Десятый день аномальной жары принес в общей сложности 16 температурных рекордов (в сумме за период — 162). Самая высокая температура была в Лельчицах — 35,5 градуса, где перекрыт локальный рекорд 20-летней давности (35,1).

В Марьиной Горке пал рекорд, державшийся с 1904 года — 34 градуса (новый — 34,4).

Абсолютный максимум дня для всей территории страны устоял (36,1 градуса 17 июля 1904 года в Пинске).

18 июля, как ожидается, станет последним днем жары, сообщает БелаПАН.

 

 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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