Из-за последствий сильного ливня отменена поездка Лукашенко в Гродно

Из-за ливня в Гродно перенесены мероприятия по случаю дня освобождения города от гитлеровцев. В мероприятиях планировал принять участие Александр Лукашенко.









В частности, вечером 17 июля было запланировано торжественное открытие Восточного моста через реку Неман и концерт по этому поводу с участием артистов российской и белорусской эстрады.

Однако потоки воды серьезно размыли откосы по обеим сторонам дороги и частично разрушили тротуар.

Как сообщает «Пул Первого», председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник доложил Лукашенко о последствиях разгула стихии, и Лукашенко согласился с необходимостью переноса праздничных мероприятий.

Открытие моста и части объездной дороги переносится уже второй раз. 4 июля также из-за сильного ливня размыло откос и часть дорожного полотна, образовался большой провал .

Фото Инны Гришук / sputnik.by