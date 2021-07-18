Правозащитники Беляцкий, Стефанович и Лабкович остались под стражей

Руководители лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, а также юрист центра Владимир Лабкович не отпущены на свободу через 72 часа после задержания.



Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович. Фото spring96.org

Таким образом, в их отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В течение 10 дней правозащитникам должно быть предъявлено обвинение, либо их отпустят на свободу.

Под стражей находится также супруга Лабковича Нина, исполнительный директор сети меценатов Angels Band, отмечает БелаПАН .

14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек , среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты.

Впоследствии на свободу отпустили Сергея Сыса (правозащитник, журналист), Елену Лаптенок, Евгению Бабаеву (правозащитницы), Андрея Полуду (координатор кампании «Правозащитники против смертной казни»), Николая Шараха (председатель Свободного профсоюза Белорусского), Сергея Мацкевича (руководитель центра «Супольнасць»).

Правозащитникам известно, что дело, на основании которого проходили обыски, возбуждено по ст. УК 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 243 (уклонение от уплаты налогов). У Шараха был проведен обыск в рамках дела, возбужденного 29 марта по ст. 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества).

Комментируя обыски и задержания, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Владимир Шишко 16 июля заявил о получении «достоверной информации о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей средств массовой информации к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию различного рода протестной активности населения Беларуси».