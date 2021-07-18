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Светлана Тихановская прилетела в США. Вот как ее встретили по выходу из самолета
18.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Национальный лидер начала свой рабочий визит в США.
Прямо у трапа самолета ее встретила посол США в Беларуси Джули Фишер.
На воскресенье у Тихановской в Вашингтоне запланирована встреча с белорусской диаспорой.
Со следующей недели пройдут встречи на высоком уровне в Госдепе и Белом доме, также политик приглашена на открытие двухпартийного белорусского кокуса в Конгрессе США — группы американских конгрессменов, которые будут работать только по теме Беларуси.
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Национальный лидер начала свой рабочий визит в США.
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