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Егор Лебедок

Это мы видели еще в августе, сейчас по СМИ отработка активная идет (то же закрытие корпункта Еврорадио, например, в контексте указанного выше вполне укладывается, да и региональных СМИ).

"Цель репрессий - репрессии. Цель пытки - пытка. Цель власти - власть" - Дж. Оруэлл.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Егор Лебедок: К чему непременно придет режим (если, конечно, не сдаст суверенитет за российскую похлебку) Эксперт советует для оценки того, что можно ожидать в недалеком будущем почитать законы о ЧП и ВП.

- Недавно заместитель госсекретаря Совета Безопасности Беларуси В. Арчаков заявил, что сейчас нет оснований для введения чрезвычайного, а тем более военного положения. Отметив при этом несколько нюансов, среди которых «не надо представлять чрезвычайное положение, как некую такую злобную, втайне придуманную, репрессивную машину, которая должна всех угнетать и так далее»,. - Если посмотреть законодательство о чрезвычайном и военном положениях, а именно, о предпринимаемых в данных правовых режимах мерах ограничения (преостановлениях), то станет понятно, что значительная их часть применялась и применяется без введения ЧП или ВП, только преподносится под другим «соусом».В частности, в законе о ЧП вступили в силу и такие меры:- ограничение доступа к интернет-ресурсам, сетевым изданиям;- ограничение свободы средств массовой информации, ...приостановления действия разрешений на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания, а также установление особого порядка аккредитации журналистов и порядка введения цензуры.Что касается текущего фактического давления на некоммерческие организации, в том числе аналитические или экспертные, например, BEROC или Экодом, то здесь работает другая мера по принципу ограничения при военном положении: "гражданам в период военного положения запрещается изготовление и распространение информации о государственных органах, ... о военном и экономическом состоянии Республики Беларусь, .. без разрешения уполномоченных должностных лиц органов ..., выдаваемого в соответствии с законодательством, регулирующим вопросы военной цензуры".Эту норму отрабатывают и на центрах и на гражданах, обычных блогерах скажем так. Частично это отработка задания Патрушева по пресечению деятельности НКО и СМИ. Но еще в свете сокращения официальных открытых данных по экономике и социуму в Беларуси (в частности, на Белстате), люди и центры с хорошей компетенцией смогут лучше оценить изменения в Конституции, например, по крупицам собрать правдивую картину происходящего и донести ее до людей, что не на руку пропаганде, поэтому они подлежат искоренению в первую очередь. Норма эта рано или поздно затронет всех людей, понимающих что происходит в стране хотя бы на бытовом уровне и не боится об этом сказать (это понимание хочешь не хочешь будет нарастать).В целом, пока интенсивно применяются меры ограничения из ЧП и ВП по пресечению активности граждан и СМИ, но еще не затронуты меры по экономике (разве что начинают менять порядок по закупкам и иные малые пока нюансы). Экономические меры ЧП в том или ином виде - это то, к чему также непременно придет режим Лукашенко (если конечно не сдаст суверенитет за российскую похлебку). Каждая из мер и ранее и сейчас преподносится и будет преподноситься как некая вещь в себе - в рамках отдельного уголовного дела, антисанкционных экономических мер и т.д. - но системно это все будет из законов о ЧП и ВП, потому как идет нарастание диктата и попытка полного контроля, а это и есть чрезвычайное/военное положение по сути действий.Да, Арчаков частично правильно сказал, что чрезвычайное положение - это не некая репрессивная машина. Чрезвычайное положение, точнее ограничительные меры при нем - это то, что использует репрессивная машина.Для оценки того, что можно ожидать в недалеком будущем при Лукашенко рекомендую почитать законы о ЧП и ВП, только читайте их не буквально, а с размышлениями.