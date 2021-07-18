Источник материала: UDF



Фото: Diaphana Films/ Twitter @Festival_Cannes

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фильм «Титан» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля Шэрон Стоун вручила приз режиссеру и сценаристу картины Джулии Дюкорно.

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