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Еще один ответ Чемберлена. В Гродно готовят обращение в международные организации о незаконности санкций Запада

18.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Санкции, введенные европейскими странами против некоторых белорусских предприятий, незаконны, и в Гродно уже готовят письма в международные организации, чтобы донести эту мысль до Запада, заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу вечером губернатор Гродненской области Владимир Караник.

"Мы тоже готовим обращения в разные международные организации о том, что применение санкций по крайней мере незаконно, оно противоречит международному праву  И, по сути, это не забота о гражданском обществе, а передел рынков сбыта и устранение конкурентов", - заявил он.

Глава Гродненского облисполкома отметил понимание, которое встречает в коллективах Гродненских предприятий, подвергшихся санкциям Запада, однако посетовал, что данные ограничения "бьют" прежде всего по простым людям, а не государству в целом. Его цитирует Интерфакс-Запад
 
Теги: Гродно
 
 
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Санкции, введенные европейскими странами против некоторых белорусских предприятий, незаконны, и в Гродно уже готовят письма в международные организации, чтобы...
 
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