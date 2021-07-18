ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Папа Римский Франциск рассказал о любимых фильмах

18.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

К итальянскому кино, как и к опере, его приобщили родители, сообщил понтифик. Особенно они выделяли работы неореалистов

Папа Римский Франциск любит фильмы итальянских режиссеров-неореалистов, потому что они рассказали о трагедии Второй мировой войны, а также научили "видеть не только историю, но и сердце людей", пишет ТАСС.

В интервью бывшему префекту секретариата по коммуникациям Ватикана Дарио Эдоардо Вигано, опубликованном в воскресенье в ряде итальянских изданий, включая газеты la Repubblica и Corriere della Sera, Франциск рассказал, что к итальянскому кино, как и к опере, его приобщили родители, итальянские эмигранты. "Моей кинематографической культуре я обязан своим родителям. Это часть моих детских воспоминаний. Мои родители научили меня ценить искусство", - сказал Франциск.

В кинематографе они особенно выделяли работы неореалистов. "В 10-12 лет я пересмотрел все фильмы с Анной Маньяни. Фильмы неореализма сформировали нашу душу, научили смотреть на реальность другими глазами. Для нас, детей в Аргентине, эти фильмы были важны, потому что помогли понять трагедию войны. В Буэнос-Айресе мы знали о ней только от эмигрантов - из Италии, Польши, Германии", - поделился понтифик. "Этот взгляд неореалистов будит совесть. Они могли смотреть не только внутрь истории, но и заглядывать в сердца", - продолжил он.

Франциск упомянул Витторио Де Сику, а также Федерико Феллини и его "Дорогу" (La strada, 1954), которую "любит больше всего". "Мне очень близок это фильм. Феллини знал, как дать свет последним и обездоленным", - считает глава Римско-католической церкви.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К итальянскому кино, как и к опере, его приобщили родители, сообщил понтифик. Особенно они выделяли работы неореалистов
 
Новости дня
Новости разные
 
Казакевич: Несмотря на многочисленные разговоры, ВНС оформлен как декоративный орган с размытыми функциями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by