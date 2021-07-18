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На Камчатке бушуют комариные смерчи
Источник материала: Партизан
Как
Впрочем, специалисты призвали людей не паниковать, так как незваные гости для них угрозы не представляют. Энтомолог Людмила Лобкова заявила, что на кадрах из поселка, появившихся в Интернете, запечатлены комары-самцы, которые не пьют кровь теплокровных.
"Кружатся вокруг одной или нескольких самок для того, чтобы спариться", – пояснила эксперт.
Она добавила, что такое можно наблюдать ежегодно, вопрос только в численности насекомых и погодных условиях.
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Как сообщает "Камчатка-информ", жители Усть-Камчатска пожаловались на нашествие кровососущих насекомых, которые буквально тучами кружат над землей.
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