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На Камчатке бушуют комариные смерчи

18.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает "Камчатка-информ", жители Усть-Камчатска пожаловались на нашествие кровососущих насекомых, которые буквально тучами кружат над землей.


Впрочем, специалисты призвали людей не паниковать, так как незваные гости для них угрозы не представляют. Энтомолог Людмила Лобкова заявила, что на кадрах из поселка, появившихся в Интернете, запечатлены комары-самцы, которые не пьют кровь теплокровных.

"Кружатся вокруг одной или нескольких самок для того, чтобы спариться", – пояснила эксперт.

Она добавила, что такое можно наблюдать ежегодно, вопрос только в численности насекомых и погодных условиях.
 
 
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Как сообщает "Камчатка-информ", жители Усть-Камчатска пожаловались на нашествие кровососущих насекомых, которые буквально тучами кружат над землей.
 
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