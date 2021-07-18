Беларусь вошла в Топ-15 мировых стран-экспортеров водки

пише т thinktanks.by Мировые продажи водки на экспорт по странам составили 2,18 миллиарда долларов США в 2019 году, информирует Worldstopexports, анализирующий экспортные потоки в разных государствах,т thinktanks.by





Любопытно, что на долю России в мировом экспорте водки пришлось всего 7,4%. Она продала «беленькую» а 161,5 млн долларов и заняла в экспортном рейтинге 3-е место. Лидером по водочным продажам стала Швеция с мировой долей 20,6% от общего экспорта этого продукта и заработком в 449,1 млн долларов. На 2-й позиции оказалась Франция с долей 18,6% и заработком в 404,3 млн долларов.





Беларусь в списке водочных экспортеров заняла 14-е место из 112 стран, продаваших этот напиток. Белорусская доля в мировом экспорте составила 1,6%. Выручка от продаж водки за границу была 34,8 млн долларов. На такую же сумму водку экспортировал Сингапур, занявший в рейтинге 13-е место.





Топ-15 ведущих экспортеров водки в мире





1. Швеция: 449,1 млн долларов США (20,6% от общего экспорта водки).

2. Франция: 404,3 миллиона долларов (18,6%)

3. Россия: 161,5 млн долларов (7,4%)

4. Польша: 150,6 млн долларов (6,9%)

5. Нидерланды: 147 миллионов долларов (6,7%)

6. США: 93 миллиона долларов (4,3%)

7. Италия: 92,9 млн долларов (4,3%)

8. Латвия: 92,2 миллиона долларов (4,2%)

9. Германия: 78,1 млн долларов (3,6%).

10. Финляндия: 74,4 млн долларов (3,4%)

11. Соединенное Королевство: 74,3 миллиона долларов (3,4%)

12. Австралия: 37,7 млн долларов (1,7%)

13. Сингапур: 34,8 млн долларов (1,6%)

14. Беларусь: 34,8 млн долларов (1,6%)

15. Украина: 33,7 млн долларов (1,5%)



