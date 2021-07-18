От стихии вечером 17 июля пострадал 21 населенный пункт: срывало крыши, валило деревья, затапливало улицы

Вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 24 метров в секунду пострадал 21 населенный пункт в Гродненской (18) и Минской (3) областях, сообщает МЧС.





Повреждены кровли семи жилых домов и семи сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 49 случаев падения деревьев в Минской (21), Гродненской (11), Брестской (5), Могилевской (4) и Гомельской (3) областях, а также в Минске (5).

В результате удара молнии в дерево в деревне Ельница Минского района погибла девушка 1996 года рождения и травмированы четыре молодых человека (1992, 1993, 1995 и 1996 годов рождения), которые госпитализированы.

В результате падения деревьев на железнодорожные пути произошла задержка в движении трех пассажирских поездов на перегонах Куренец — Молодечно в Вилейском и Вилейка — Молодечно в Молодечненском районах Минской области. Задержка составила от 7 минут до 2 часов.

В Гродно в результате выпадения осадков в виде дождя (с 17:20 до 20:30 выпало

В Гродно выпало 50,1 мм (или 50 л воды на квадратный метр) при среднемесячной норме 78 мм, были подтоплены шесть участков дорог. Из-за размыва обочин местные власти перенесли открытие Восточного моста через Неман.

В Минске с 17:50 до 20:00 выпало 19 мм осадков (при среднемесячной норме 89 мм). Были подтоплены пять участков дорог в Советском (4) и Первомайском (1) районах. Произошла остановка движения 20 автобусных, 15 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. Задержка составила от 17 минут до 3 часов 34 минут.

Работниками МЧС и других организаций проводились работы по откачке воды, распиловке и уборке упавших деревьев.

По данным «Белэнерго» в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 532 населенных пунктов (из них 240 в Минской, 118 в Витебской, 9 в Гродненской, 40 в Могилевской, в 23 Гомельской и 12 в Брестской областях).