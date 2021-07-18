ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От непогоды пострадал 21 населенный пункт. В цифрах

18.07.2021 12:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

От непогоды пострадал 21 населенный пункт. В цифрах
Иллюстративное фото
По оперативным данным вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 24 м/с пострадал 21 населенный пункт в Гродненской (18) и Минской (3) областях, сообщили interfax.by в МЧС в воскресенье.

Повреждены кровли 7 жилых домов и 7 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 49 случаев падения деревьев в Минской (21 случай), в Гродненской (11), в Брестской и в г. Минске (по 5), в Могилевской (4) и в Гомельской (3) областях.

В результате удара молнии в дерево в д. Ельница Минского р-на погибла гражданка 1996 г.р., и травмированы 4 гражданина (1992, 1993, 1995 и 1996 г.р.), которые госпитализированы.

В результате падения деревьев на железнодорожные пути произошла задержка в движении 3 пассажирских поездов на перегонах "Куренец-Молодечно" в Вилейском и "Вилейка-Молодечно" в Молодечненском р-нах Минской области. Задержка составила от 7 минут до 2 часов.

В результате выпадения осадков в виде дождя (с 17.20 до 20.30 выпало 50,1 мм при среднемесячной норме 78 мм) в г. Гродно были подтоплены 6 участков дорог.

В результате выпадения осадков в виде дождя (с 17.50 до 20.00 выпало 19 мм при среднемесячной норме 89 мм) в г. Минске были подтоплены 5 участков дорог в Советском (4) и Первомайском (1) районах. Произошла приостановка в движении 20 автобусных, 15 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. Задержка составила от 17 минут до 3 часов 34 минут. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по откачке воды, распиловке и уборке упавших деревьев.

По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 532 населенных пунктов (из них 240 в Минской, 118 в Витебской, 9 в Гродненской, 40 в Могилевской, в 23 Гомельской и 12 в Брестской областях). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06.00 18 июля продолжались работы по восстановлению электроснабжения 31 населенного пункта.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повреждены кровли 7 жилых домов и 7 сельскохозяйственных зданий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лобовое столкновение в Осиповичах: один человек погиб, четверо - в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by