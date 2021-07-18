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Нужно ли прогревать мотор в июльскую жару: эксперты дали советы Это действительно важно

18.07.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Нужно ли прогревать мотор в июльскую жару: эксперты дали советы Это действительно важно
Depositphotos
Многие автомобилисты не знают верного ответа на простой вопрос: нужно ли прогревать мотор перед поездкой летом, в 30-градусную жару? Как оказалось, эти действия – не прихоть, а необходимость. За комментарием и советами редакция Quto.ru обратилась к профильным экспертам.

По словам спортивного директора гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» и автора программы «Минтранс» на телеканале РЕН ТВ Вячеслава Субботина, пренебрегать прогревом двигателя не стоит даже во время летнего зноя. Такая рекомендация связана как со смазывающими свойствами моторного масла, так и с конструкцией двигателя внутреннего сгорания.

«Греть двигатель перед поездкой нужно обязательно. В отличие от зимы, когда на полноценный прогрев уходят минуты, летом хватает и 30–40 секунд. Все компоненты двигателя должны «встать» в рабочую темепературу. Тогда зазоры станут оптимальными. На непрогретом двигателе идёт ускоренный износ всех пар трения. Это стоит учитывать перед началом поездки», - сказал Вячеслав Субботин.


Специалист подчеркнул, что при начале движения обращаться с автомобилем нужно бережно. «Рвать» и «топить в пол» можно лишь тогда, когда мотор полностью выйдет в рабочую температуру. До этого момента движение возможно в щадящем режиме, на невысоких оборотах вращения коленчатого вала.

Сошёлся с мнением Вячеслава Субботина и редактор издания «За рулём» Кирилл Милешкин:

«Формально двигатель нужно прогревать и летом. Потому что даже в самую адскую жару температура масла и деталей в моторе значительно ниже рабочей, которая составляет около сотни градусов. И пока агрегат на неё не выйдет, в нём происходит ускоренный износ. Конечно, время прогрева и пагубность работы при температуре ниже рабочей летом и зимой несравнимы. Поэтому в жару достаточно минуты на холостом ходу и минуты в движении, чтобы двигателю стало «как надо». Иными словам, пока вы пристёгиваетесь, вбиваете маршрут в навигатор и выезжаете на улицу, мотор летом уже прогреется».
 
 
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Пренебрегать прогревом двигателя не стоит даже во время летнего зноя.
 
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