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«Греть двигатель перед поездкой нужно обязательно. В отличие от зимы, когда на полноценный прогрев уходят минуты, летом хватает и 30–40 секунд. Все компоненты двигателя должны «встать» в рабочую темепературу. Тогда зазоры станут оптимальными. На непрогретом двигателе идёт ускоренный износ всех пар трения. Это стоит учитывать перед началом поездки», - сказал Вячеслав Субботин.

«Формально двигатель нужно прогревать и летом. Потому что даже в самую адскую жару температура масла и деталей в моторе значительно ниже рабочей, которая составляет около сотни градусов. И пока агрегат на неё не выйдет, в нём происходит ускоренный износ. Конечно, время прогрева и пагубность работы при температуре ниже рабочей летом и зимой несравнимы. Поэтому в жару достаточно минуты на холостом ходу и минуты в движении, чтобы двигателю стало «как надо». Иными словам, пока вы пристёгиваетесь, вбиваете маршрут в навигатор и выезжаете на улицу, мотор летом уже прогреется».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нужно ли прогревать мотор в июльскую жару: эксперты дали советы Это действительно важно Пренебрегать прогревом двигателя не стоит даже во время летнего зноя.

По словам спортивного директора гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» и автора программы «Минтранс» на телеканале РЕН ТВ, пренебрегать прогревом двигателя не стоит даже во время летнего зноя. Такая рекомендация связана как со смазывающими свойствами моторного масла, так и с конструкцией двигателя внутреннего сгорания.Специалист подчеркнул, что при начале движения обращаться с автомобилем нужно бережно. «Рвать» и «топить в пол» можно лишь тогда, когда мотор полностью выйдет в рабочую температуру. До этого момента движение возможно в щадящем режиме, на невысоких оборотах вращения коленчатого вала.Сошёлся с мнением Вячеслава Субботина и редактор издания «За рулём»