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Топ-15 ведущих экспортеров водки в мире

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь вошла в Топ-15 мировых стран-экспортеров водки Любопытно, что на долю России в мировом экспорте водки пришлось всего 7,4%.

Мировые продажи водки на экспорт по странам составили 2,18 миллиарда долларов США в 2019 году, информирует Worldstopexports, анализирующий экспортные потоки в разных государствах,thinktanks.byЛюбопытно, что на долю России в мировом экспорте водки пришлось всего 7,4%. Она продала «беленькую» а 161,5 млн долларов и заняла в экспортном рейтинге 3-е место. Лидером по водочным продажам стала Швеция с мировой долей 20,6% от общего экспорта этого продукта и заработком в 449,1 млн долларов. На 2-й позиции оказалась Франция с долей 18,6% и заработком в 404,3 млн долларов.Беларусь в списке водочных экспортеров заняла 14-е место из 112 стран, продаваших этот напиток. Белорусская доля в мировом экспорте составила 1,6%. Выручка от продаж водки за границу была 34,8 млн долларов. На такую же сумму водку экспортировал Сингапур, занявший в рейтинге 13-е место.1. Швеция: 449,1 млн долларов США (20,6% от общего экспорта водки)2. Франция: 404,3 миллиона долларов (18,6%)3. Россия: 161,5 млн долларов (7,4%)4. Польша: 150,6 млн долларов (6,9%)5. Нидерланды: 147 миллионов долларов (6,7%)6. США: 93 миллиона долларов (4,3%)7. Италия: 92,9 млн долларов (4,3%)8. Латвия: 92,2 миллиона долларов (4,2%)9. Германия: 78,1 млн долларов (3,6%)10. Финляндия: 74,4 млн долларов (3,4%)11. Соединенное Королевство: 74,3 миллиона долларов (3,4%)12. Австралия: 37,7 млн долларов (1,7%)13. Сингапур: 34,8 млн долларов (1,6%)14. Беларусь: 34,8 млн долларов (1,6%)15. Украина: 33,7 млн долларов (1,5%).