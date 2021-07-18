Источник материала: UDF



Появился гороскоп на 18 июля / фото slovofraza.com

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 18 июля: что ждет Овнов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака Звезды рекомендуют Львам в воскресенье быть повнимательней.

Сегодня возможна нестабильная ситуация с наличными и безналичными средствами. Проявляйте силу воли и контроль над желаниями, это не лучшее время, чтобы брать взаймы.Женщинам сегодня предстоит свидание. Звезды предупреждают, что строгость в соблюдении внешних приличий, граничащая с ханжеством, может оттолкнуть спутника. Замкнутость и некоторая холодность в общении приведет мужчин к негативным изменениям в личной жизни.Сегодня лучше заняться только привычными делами, не требующими активных действий и неоправданного риска. Не стоит принимать важных решений, которые повлекут негативные последствия. Вам придется отстаивать свои взгляды.Вероятно, сегодня вы услышите много хороших слов в свой адрес, что, безусловно, будет приятным. Не исключено, что женщины сумеют блеснуть в обществе или привлечь к своим проектам новых союзников. Мужчины получат известие, которое позволит найти новый источник заработка.Будьте сегодня внимательны, делая покупки, – вероятны обман или напрасная трата денег. Следует также воздержаться от поездок на базар, от потребления мясной пищи и спиртных напитков – возможно отравление или расстройство здоровья.Воскресенье сулит удачу при обращении к начальству, меценатам, в правительственные и общественные организации. Проявляйте инициативу и ни в коем случае не отступайте назад – используйте все возможности, вплоть до компромиссов.Настроение сегодня будет отличное, все вокруг будут милы и прекрасны, да и вообще, удача сама поплывет в руки. Главное, не спугните ее. А для этого не повторяйте ошибок старухи из сказки Пушкина — словом, не зарывайтесь.А вот Скорпионам сегодня самое время спокойно отдохнуть: выспаться, не спеша полистать газету, повозиться с детьми, пригласить в гости пару самых близких друзей. В общем, радуемся жизни в энергосберегающем режиме.Негатив витает в воздухе. Не обращайте внимания на мелкие неурядицы и не раздражайтесь по любому поводу — тогда день сложится совсем неплохо.Сегодня будет хорошее время для общения с родней, в том числе для визитов вежливости. Кроме того, будет много суеты, возни с мелкими неурядицами, неожиданных встреч и странных разговоров.На дорогах пробки, на работе аврал, в кошельке гуляет ветер, отвратительная погода. Но если не ввязываться в конфликты и спокойно заниматься своим делом, ничего ужасного сегодня не случится.Герои сегодня станут жертвами, так что не рвитесь на передовую, а тихо-мирно починяйте примус. Вечером гороскоп советует развеяться и сходить куда-нибудь вместе с семьей или любимым человеком.