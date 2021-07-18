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Экс-глава ГУБОПиК Николай Карпенков. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Усов: ГУБОП в скором времени займется номенклатурой. Может наступить день, когда и к Макею заглянут Дойдет ли до столкновений с другими ведомствами в борьбе за политическое влияние в стране?

- ГУБОП политическая жандармерия - Главное Управление по Борьбе с Оппозицией (Политической). Есть некое созвучие с ОГПУ, -. - Как это всегда случается с подобными структурами, террор превращается в бизнес. Неограниченное, неконтролируемое право на насилие и грабёж даёт возможность не только быстро делать "карьеру", но и подспудно обогащаться за счёт конфискованного у врагов (если этого масштабно не происходит сейчас, то обязательно будет иметь место в будущем. Даже "идейные" убийцы дома Романовых были непрочь присвоить их личные вещи).Своего рода компенсация за вредность. Психология вооруженных боевиков, прикрывающихся государством, везде и всегда одинакова.Это значит, что ГУБОП не будет заинтересована в прекращении "борьбы с террором" и "врагами". Наоборот, чтобы сохранить свое возросшее влияние (а они по значимости теперь явно стоят выше КГБ и СК), "товарищи будут выявлять все новых и новых врагов, осевших внутри системы, "террористические ячейки", которые готовят покушения на высшее руководство страны. Став оружием политического террора, ГУБОП в скором времени займется номенклатурой, чиновниками, бизнесом в поисках "плесени", мятежников и террористов. Может наступить день, когда и к Макею заглянут.Дойдет ли до столкновений с другими ведомствами в борьбе (КГБ, СК, Прокуратурой) за политическое влияние в стране? Вполне вероятно. Учитывая, что ГУБОП уже начал активно работать по "группам" и "пространству", которое традиционно было сферой интересов КГБ - война неизбежна.