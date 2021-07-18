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Лобовое столкновение в Осиповичах: один человек погиб, четверо - в больнице

18.07.2021 12:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Серьезное ДТП произошло 17 июля в Осиповичах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Около 14.40 на 8-м км автодороги Осиповичи - Барановичи 37-летняя жительница районного центра, двигаясь на автомобиле Renault Laguna, на закруглении дороги влево зацепила правую по ходу движения обочину. В результате водитель потеряла контроль над управлением, ее иномарка выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с Renault19. От удара Renault Laguna опрокинулся.

В итоге 71-летний водитель Renault19 от полученных травм скончался в больнице.

В аварии пострадала сама женщина-водитель Renault Laguna, а также ее пассажиры - девочка 10 лет и два подростка 16 и 17 лет, которые госпитализированы с травмами.

По факту ДТП Осиповичским РОСК возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Около 14.40 на 8-м км автодороги Осиповичи - Барановичи 37-летняя жительница районного центра, двигаясь на автомобиле Renault Laguna, на закруглении дороги влево зацепила...
 
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