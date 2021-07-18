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Пашинян утверждает, что Азербайджан намерен развязать новую войну в Нагорном Карабахе

18.07.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил о намерении Азербайджана спровоцировать новые боестолкновения в Нагорном Карабахе, трансляция брифинга Пашиняна и главы Европейского совета Шарля Мишеля велась на фейсбуке.


«По полученной из неофициальных источников информации, Азербайджан намерен развязать новые военные столкновения в Арцахе (Нагорный Карабах) и на границе с Арменией, проявление чего мы видим на участке границы с Нахичеванью», — сказал Пашинян. 

Кроме того, политик заявил о нарушении Азербайджаном соглашений, принятых в прошлом году по результатам переговоров. 

«Азербайджан отказывается возвращать пленных, заложников и других удерживаемых лиц, что является нарушением договоренностей. Азербайджан препятствует также открытию коммуникаций, препятствует этому процессу, не только с очевидными угрозами оккупации суверенной территории Армению, но и, вопреки обязательствам, отказывается предоставить Армении коридор для задействования железной дороги Армения-Грузия-Азербайджан-Россия», — утверждает Пашинян.

Очередной виток войны в Нагорном Карабахе начался около семи утра 27 сентября 2020 года. Кто именно начал войну, доподлинно неизвестно. Стороны несколько раз заключали гуманитарное перемирие, но в итоге бои быстро возобновлялись, а Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в нарушении договоренности.

10 ноября 2020 года главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. Стороны подписали совместное заявление, состоящее из девяти пунктов. Согласно нему, все боевые действия в регионе прекращаются, а Россия вводит в Нагорный Карабах миротворческие силы.
 
 
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И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил о намерении Азербайджана спровоцировать новые боестолкновения в Нагорном Карабахе, трансляция брифинга Пашиняна и...
 
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