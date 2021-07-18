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Число жертв наводнения в Германии выросло до 156 человек
Источник материала: Навiны
Число погибших из-за последствий наводнения на западе Германии увеличилось до 156 человек, сообщает Bild.
По данным полиции, не менее 45 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, как минимум 110 — в Рейнланд-Пфальце.
Еще один человек погиб в районе Берхтесгаденер-Ланд, куда наводнение добралось относительно недавно. К настоящему моменту там эвакуированы 65 местных жителей, на месте дежурят 500 спасателей.
В районе Хайнсберг в Наште произошел прорыв плотины на реке Рур, спасатели начали эвакуацию жителей.
Наводнение в Германии произошло из-за сильных ливней, которые начались в районах Северного Рейна — Вестфалии и Рейнланд-Пфальца 14 июля и продолжаются до сих пор. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна.
От наводнений пострадали также соседние Нидерланды, Бельгия и Австрия. Затоплены оказались десятки населенных пунктов, отмечает
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Число погибших из-за последствий наводнения на западе Германии увеличилось до 156 человек, сообщает Bild.
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