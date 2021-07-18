Источник материала: UDF



Светлана Тихановская. Фото: Mindaugas Kulbis / AP

It is such an honor to have been greeted by @USAmbBelarus upon my arrival in Washington D.C. Ambassador Fisher has been working tirelessly to support Belarus. I am very excited to start my visit to the United States and I hope it will help Belarus on its way to democracy! pic.twitter.com/zZpl619vAf — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 18, 2021

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Светлана Тихановская прилетела в США. Вот как ее встретили по выходу из самолета Прямо у трапа самолета ее встретила посол США в Беларуси Джули Фишер.

Прямо у трапа самолета ее встретила посол США в БеларусиНа воскресенье ув Вашингтоне запланирована встреча с белорусской диаспорой.Со следующей недели пройдут встречи на высоком уровне в Госдепе и Белом доме, также политик приглашена на открытие двухпартийного белорусского кокуса в Конгрессе США — группы американских конгрессменов, которые будут работать только по теме Беларуси.