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Караник рассказал, что случилось после ливня с мостом в Гродно, который должен был открыть Лукашенко

18.07.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Караник рассказал, что случилось после ливня с мостом в Гродно, который должен был открыть Лукашенко
Фото: Newgrodno.by
Новый мост планировалось открыть в Гродно в субботу, 17 июля с участием Александра Лукашенко. Планировалось, что по этому случаю пройдет концерт и световое шоу. Однако за несколько часов до открытия на Гродно обрушился мощный ливень, возле моста обвалился грунт — второй раз за две недели, и открытие моста вновь отложили.

Об этом в интервью «Гродно Плюс» рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

— На сегодняшний момент, я думаю, что все гродненцы видели, что произошло. Второй раз за две недели Гродно фактически сталкивается с тропическими ливнями. Причем интенсивность дождя в этот раз была даже больше, чем в прошлый. За 20 минут выпало две декадные нормы осадков, — заявил губернатор.

Он также объяснил, почему мост оказался в таком состоянии после ливня.

— Это нагрузка на ливневую канализацию, мы еще раз говорим, что склоны и новые дороги еще не поросли травой, то есть, понятно, они более склонны к тому, чтобы вода наносила там серьезные повреждения. Те решения, которые были приняты в прошлый раз по модернизации ливневки, они позволили справиться с потоком воды, и видите, дорога не пострадала. То, что склоны все равно пострадали, как говорят проектировщики, они рассчитывали на дождь, который бывает раз в 20 лет, но этот дождь даже их расчеты превысил. Возможно, действительно, дело в том, что климат меняется, и нам надо быть готовым, в том числе и к таким осадкам, — считает Караник.


Губернатор Гродненской области объяснил перенос концерта, который планировался к открытию моста, соображениями безопасности: дождь залил аппаратуру.

— В этих условиях мы не можем гарантировать безопасность наших граждан, потому что возможны короткие замыкания, проблемы с электричеством. Когда идет речь о безопасности граждан, компромиссы недопустимы. Поэтому принято решение не об отмене, а переносе праздника. Все участники восприняли эту ситуацию с пониманием, — подчеркнул он.

По словам Владимира Караника, устранение подмытий возле моста займет около недели, и «дней пять займут проектные работы по перехвату воды, чтобы обеспечить спокойное движение по мосту при любых ливнях, включая тропические».

Накануне стало известно, что Владимир Караник доложил Александру Лукашенко о последствиях непогоды и попросил перенести праздник. Сообщается, что Лукашенко идею переноса поддержал.

Четвертый мост через Неман и участок объездной дороги, который соединит трассу М6 на въезде в Гродно и микрорайон Вишневец, планировали открыть вечером в субботу, 17 июля. За две недели до этого, 4 июля, после мощного ливня часть дороги на съезде с моста на правом берегу обвалилась вместе с асфальтом, там образовалась большая яма.

 
Теги: Гродно
 
 
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Он также объяснил, почему мост оказался в таком состоянии после ливня.
 
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