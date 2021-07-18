Источник материала: UDF



Фото: Newgrodno.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Караник рассказал, что случилось после ливня с мостом в Гродно, который должен был открыть Лукашенко Он также объяснил, почему мост оказался в таком состоянии после ливня.

Об этом в интервьюрассказал председатель Гродненского облисполкома— На сегодняшний момент, я думаю, что все гродненцы видели, что произошло. Второй раз за две недели Гродно фактически сталкивается с тропическими ливнями. Причем интенсивность дождя в этот раз была даже больше, чем в прошлый. За 20 минут выпало две декадные нормы осадков, — заявил губернатор.Он также объяснил, почему мост оказался в таком состоянии после ливня.— Это нагрузка на ливневую канализацию, мы еще раз говорим, что склоны и новые дороги еще не поросли травой, то есть, понятно, они более склонны к тому, чтобы вода наносила там серьезные повреждения. Те решения, которые были приняты в прошлый раз по модернизации ливневки, они позволили справиться с потоком воды, и видите, дорога не пострадала. То, что склоны все равно пострадали, как говорят проектировщики, они рассчитывали на дождь, который бывает раз в 20 лет, но этот дождь даже их расчеты превысил. Возможно, действительно, дело в том, что климат меняется, и нам надо быть готовым, в том числе и к таким осадкам, — считает Караник.Губернатор Гродненской области объяснил перенос концерта, который планировался к открытию моста, соображениями безопасности: дождь залил аппаратуру.— В этих условиях мы не можем гарантировать безопасность наших граждан, потому что возможны короткие замыкания, проблемы с электричеством. Когда идет речь о безопасности граждан, компромиссы недопустимы. Поэтому принято решение не об отмене, а переносе праздника. Все участники восприняли эту ситуацию с пониманием, — подчеркнул он.По словам Владимира Караника, устранение подмытий возле моста займет около недели, и «дней пять займут проектные работы по перехвату воды, чтобы обеспечить спокойное движение по мосту при любых ливнях, включая тропические».Накануне стало известно, что Владимир Караник доложило последствиях непогоды и попросил перенести праздник. Сообщается, что Лукашенко идею переноса поддержал.Четвертый мост через Неман и участок объездной дороги, который соединит трассу М6 на въезде в Гродно и микрорайон Вишневец, планировали открыть вечером в субботу, 17 июля. За две недели до этого, 4 июля, после мощного ливня часть дороги на съезде с моста на правом берегу обвалилась вместе с асфальтом, там образовалась большая яма.