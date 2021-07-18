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9 из 10 фишинговых ссылок распространяются через WhatsApp - эксперты

18.07.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

9 из 10 фишинговых ссылок распространяются через WhatsApp - эксперты
Иллюстративное фото
"Лаборатория Касперского" изучила динамику фишинговых атак через популярные во всём мире мессенджеры с декабря 2020-го по май 2021 года и выяснила, что чаще всего фишинговые ссылки распространялись через WhatsApp — примерно в 89% случаев. Кроме того, злоумышленники использовали Telegram и Viber: на них пришлось соответственно 6% и 5% подобных атак.

"Мошенники активно используют мессенджеры в своих целях, для них это ещё один удобный инструмент для распространения фишинговых сообщений помимо электронной почты, СМС и социальных сетей. А, поскольку, по данным нашего опроса, почти каждый второй в Беларуси использует WhatsApp как для личных целей, так и по работе, мы рекомендуем использовать защитные решения с антифишинговыми функциями и оставаться крайне внимательными при получении сомнительных ссылок по любым каналам", — комментирует Дмитрий Кудревич, представитель "Лаборатории Касперского" в Республике Беларусь.



Эксперты компании рекомендуют:



сохранять бдительность в сети и проверять, нет ли опечаток или других подозрительных несоответствий в ссылках, прежде чем переходить по ним. Если ссылка вызывает сомнение, стоит вбить адрес сайта в поисковике и сравнить каждый символ;

не распространять подозрительные ссылки, ведь фишеры часто просят пользователей поделиться вредоносной ссылкой со своим списком контактов, понимая, что люди больше доверяют тому, что им присылают знакомые;
соблюдать осторожность при получении подозрительных сообщений (обычно с просьбой дать взаймы) даже от тех, кого вы знаете лично, ведь всегда существует вероятность того, что аккаунты ваших друзей и знакомых были взломаны;

настороженно относиться к предложениям лёгкого заработка, сообщениям о выигрышах, обещаниям предоставить что-либо бесплатно;

установить надёжное защитное решение, которое блокирует большинство мошеннических ресурсов автоматически.
 
 
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