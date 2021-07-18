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"Мошенники активно используют мессенджеры в своих целях, для них это ещё один удобный инструмент для распространения фишинговых сообщений помимо электронной почты, СМС и социальных сетей. А, поскольку, по данным нашего опроса, почти каждый второй в Беларуси использует WhatsApp как для личных целей, так и по работе, мы рекомендуем использовать защитные решения с антифишинговыми функциями и оставаться крайне внимательными при получении сомнительных ссылок по любым каналам", — комментирует Дмитрий Кудревич, представитель "Лаборатории Касперского" в Республике Беларусь.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 9 из 10 фишинговых ссылок распространяются через WhatsApp - эксперты Мошенники активно используют мессенджеры в своих целях.

сохранять бдительность в сети и проверять, нет ли опечаток или других подозрительных несоответствий в ссылках, прежде чем переходить по ним. Если ссылка вызывает сомнение, стоит вбить адрес сайта в поисковике и сравнить каждый символ;не распространять подозрительные ссылки, ведь фишеры часто просят пользователей поделиться вредоносной ссылкой со своим списком контактов, понимая, что люди больше доверяют тому, что им присылают знакомые;соблюдать осторожность при получении подозрительных сообщений (обычно с просьбой дать взаймы) даже от тех, кого вы знаете лично, ведь всегда существует вероятность того, что аккаунты ваших друзей и знакомых были взломаны;настороженно относиться к предложениям лёгкого заработка, сообщениям о выигрышах, обещаниям предоставить что-либо бесплатно;установить надёжное защитное решение, которое блокирует большинство мошеннических ресурсов автоматически.