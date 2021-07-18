Белорусам не до покупок: продажи непродовольственных товаров в минусе, по продуктам — слабый рост





Розничный товарооборот в первом полугодии составил 27,9 миллиарда рублей. Это на 0,01% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года.





При этом продажи непродовольственных товаров упал за этот период на 0,7%, а пищевых продуктов, напитков и табака — выросли на 0,7%.





Темпы роста розничного товарооборота начали снижаться с апреля прошлого года. В итоге этот показатель по непродовольственным товарам оказался в минусе в январе-декабре 2020-го. Продовольственные товары начали демонстрировать минус с января-февраля этого года, с апреля наметился рост.





Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в первом полугодии составил 16,4 рубля против 14,9 рубля за аналогичный период 2020-го.





Проблемы с товарооборотом наблюдаются на фоне разогнавшейся инфляции. Напомним, годовая инфляция в июне ускорилась до 9,9% (к аналогичному периоду 2020-го). Из продуктов в лидерах по росту цен с начала этого года оказались в числе прочего овощи, многие из которых выращивают в Беларуси, сладости, мясные продукты, крупы, соль. Существенно подорожали за полгода стройматериалы и лекарства. Зато упали цены, по официальной статистике, на рис и сахар.





Напомним, в начале этого года чиновники подняли НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах.



