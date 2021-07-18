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Белорусам не до покупок: продажи непродовольственных товаров в минусе, по продуктам — слабый рост

18.07.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси розничный товарооборот в первом полугодии демонстрировал слабый рост, следует из данных Белстата. При этом продажи непродовольственных товаров по-прежнему в минусе, их белорусы стали покупать меньше. Это происходит на фоне разогнавшейся годовой инфляции, которая в июне составила 9,9%.


Розничный товарооборот в первом полугодии составил 27,9 миллиарда рублей. Это на 0,01% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом продажи непродовольственных товаров упал за этот период на 0,7%, а пищевых продуктов, напитков и табака — выросли на 0,7%.

Темпы роста розничного товарооборота начали снижаться с апреля прошлого года. В итоге этот показатель по непродовольственным товарам оказался в минусе в январе-декабре 2020-го. Продовольственные товары начали демонстрировать минус с января-февраля этого года, с апреля наметился рост.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в первом полугодии составил 16,4 рубля против 14,9 рубля за аналогичный период 2020-го.

Проблемы с товарооборотом наблюдаются на фоне разогнавшейся инфляции. Напомним, годовая инфляция в июне ускорилась до 9,9% (к аналогичному периоду 2020-го). Из продуктов в лидерах по росту цен с начала этого года оказались в числе прочего овощи, многие из которых выращивают в Беларуси, сладости, мясные продукты, крупы, соль. Существенно подорожали за полгода стройматериалы и лекарства. Зато упали цены, по официальной статистике, на рис и сахар.

Напомним, в начале этого года чиновники подняли НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах.
 
 
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В Беларуси розничный товарооборот в первом полугодии демонстрировал слабый рост, следует из данных Белстата. При этом продажи непродовольственных товаров...
 
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