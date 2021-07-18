ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от удара молнии в Стайках – их готовят к операции

18.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от удара молнии в Стайках – их готовят к операции

Состояние пациентов, которые пострадали 17 июля от удара молнии на озере в Стайках, оценивают как средне-тяжелое, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Врачи в настоящее время готовят их к проведению оперативных вмешательств – комплекс хирургического лечения с удалением поврежденных ожогами тканей и последующим проведением пластики.

Напомним, вчера вечером в больницы Минска поступили четверо молодых людей с электротравмами. 4 бригады скорой помощи Минской области работали на месте трагедии. Молодые люди 1993-1996 г.р. спрятались в грозу под деревом – в него попала молния. Девушку, которая была вместе с ними, спасти не удалось.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние пациентов, которые пострадали 17 июля от удара молнии на озере в Стайках, оценивают как средне-тяжелое, сообщается в Telegram-канале Министерства...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Нямеччыне пад час паводкі загінула больш за 150 чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by