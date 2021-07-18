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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от удара молнии в Стайках – их готовят к операции
Источник материала: ОНТ
Состояние пациентов, которые пострадали 17 июля от удара молнии на озере в Стайках, оценивают как средне-тяжелое,
Врачи в настоящее время готовят их к проведению оперативных вмешательств – комплекс хирургического лечения с удалением поврежденных ожогами тканей и последующим проведением пластики.
Напомним, вчера вечером в больницы Минска
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Состояние пациентов, которые пострадали 17 июля от удара молнии на озере в Стайках, оценивают как средне-тяжелое, сообщается в Telegram-канале Министерства...
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