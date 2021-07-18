Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от удара молнии в Стайках – их готовят к операции

Источник материала: ОНТ

Состояние пациентов, которые пострадали 17 июля от удара молнии на озере в Стайках, оценивают как средне-тяжелое, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Врачи в настоящее время готовят их к проведению оперативных вмешательств – комплекс хирургического лечения с удалением поврежденных ожогами тканей и последующим проведением пластики.

Напомним, вчера вечером в больницы Минска поступили четверо молодых людей с электротравмами. 4 бригады скорой помощи Минской области работали на месте трагедии. Молодые люди 1993-1996 г.р. спрятались в грозу под деревом – в него попала молния. Девушку, которая была вместе с ними, спасти не удалось.

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