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Кот слушался хозяина во время мытья и даже отвечал на его вопросы. Посмотрите – пушистик поразительно терпеливый! (ВИДЕО)

18.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот слушался хозяина во время мытья и даже отвечал на его вопросы. Посмотрите – пушистик поразительно терпеливый! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике хозяин кота Космосика показал, как проходит у них купание питомца. Нужно отметить, что у кота невероятная выдержка. Он слушался мужчину и даже отвечал на его вопросы.


В TikTok видео набрало около 2 млн просмотров за 10 часов.

Интернет-пользователей поразил терпеливый Космосик: «Какой умничка, а нашего нереально спокойно помыть», «Само спокойствие», «Как здорово, когда мужчина так внимателен и нежен с котиком», «Возникает, но терпит», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com


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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике хозяин кота Космосика показал, как проходит у них купание питомца. Нужно отметить, что у кота невероятная выдержка. Он...
 
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