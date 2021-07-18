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Кот слушался хозяина во время мытья и даже отвечал на его вопросы. Посмотрите – пушистик поразительно терпеливый! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике хозяин кота Космосика показал, как проходит у них купание питомца. Нужно отметить, что у кота невероятная выдержка. Он слушался мужчину и даже отвечал на его вопросы.
В TikTok видео набрало около 2 млн просмотров за 10 часов.
Интернет-пользователей поразил терпеливый Космосик: «Какой умничка, а нашего нереально спокойно помыть», «Само спокойствие», «Как здорово, когда мужчина так внимателен и нежен с котиком», «Возникает, но терпит», – писали комментаторы.
Фото:
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Кот слушался хозяина во время мытья и даже отвечал на его вопросы. Посмотрите – пушистик поразительно терпеливый! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике хозяин кота Космосика показал, как проходит у них купание питомца. Нужно отметить, что у кота невероятная выдержка. Он...
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